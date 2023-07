Le régulateur indien crée une nouvelle sous-catégorie de fonds ESG pour renforcer les investissements verts

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI), le gendarme financier indien, a annoncé la création d’une nouvelle sous-catégorie dédiée aux investissements ESG dans les fonds actions thématiques. Jusqu’à présent, les sociétés de gestion ne pouvaient lancer qu’un seul fonds ESG dans la catégorie des fonds thématiques. Ce changement réglementaire fait suite à « la demande du secteur en faveur de l’autorisation de plusieurs fonds avec des stratégies ESG différentes et de la nécessité croissante d’un financement vert », a indiqué le régulateur dans un document officiel.

Un encadrement règlementaire des fonds ESG

Les gérants de fonds ont désormais la possibilité de lancer plusieurs fonds ESG au sein de cette sous-catégorie, en suivant l’une des six approches ESG identifiées par le régulateur. Ces approches comprennent l’exclusion, l’intégration des critères ESG, le best-in-class, les investissements à impact, les objectifs de durabilité et les investissements dans la transition énergétique. Il est également impératif que l’approche adoptée soit clairement incluse dans le nom du fonds ou de la stratégie ESG.

Le SEBI a aussi renforcé les conditions de lancement de fonds ESG, afin de prévenir l’écoblanchiment. Dorénavant, au moins 80% des actifs totaux sous gestion des stratégies ESG devront être investis dans des titres en accord avec la stratégie spécifiée. Les investissements restants ne doivent pas être en contradiction avec la stratégie ESG.

En ce qui concerne les critères de sélection des entreprises, les fonds ESG doivent actuellement investir uniquement dans des entreprises fournissant les données de durabilité, selon les normes du Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR). À partir du 1er octobre, le SEBI exige que les fonds ESG investissent au moins 65% de leurs actifs sous gestion dans des entreprises publiant les données obligatoires et volontaires, avec une vérification indépendante de la partie non-volontaire. Les gestionnaires auront jusqu’au 30 septembre 2025 pour se conformer à cette nouvelle règle.

Le conseil d’administration et le gérant responsables de la conformité

Le régulateur a également mis en place un encadrement strict de la publication des données ESG des fonds. Désormais, les notations BRSR pour chaque ligne du portefeuille accompagnées du nom du fournisseur des données extra-financières doivent être publiées mensuellement. De plus, à partir de l’année prochaine, les gestionnaires de fonds ESG devront rendre compte de leurs actions d’engagement actionnarial chaque trimestre sur leur site web. Chaque gérant de fonds ESG devra également publier annuellement un commentaire avec des informations sur les engagements menés par le fonds et leurs résultats, accompagnés d’exemples et d’études de cas sur l’application de la stratégie ESG.

Enfin, les sociétés de gestion seront tenues de fournir dans le rapport annuel du fonds une «assurance raisonnable indépendante» sur l’alignement du portefeuille ESG avec la stratégie et l’objectif mentionnés dans le prospectus. Cette mesure deviendra obligatoire à partir de l’année prochaine. Le conseil d’administration de la société de gestion devra également certifier la conformité du fonds ESG avec les exigences règlementaires par le biais d’un audit ESG interne des prospectus, des politiques d’engagement actionnarial et d’investissement durable des fonds ESG. La certification devra être fournie avant le 31 décembre 2023 pour l’année 2022-2023, et à partir de cette date, elle sera publiée dans le rapport annuel du fonds.

