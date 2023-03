Le régulateur espagnol approuve un code de bonnes pratiques des investisseurs

Le gendarme financier espagnol, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a approuvé, ce mercredi, un code de bonnes pratiques des investisseurs. Celui-ci vise à développer l’implication des actionnaires dans les sociétés dans lesquelles ils investissent. Les gestionnaires d’actifs, investisseurs institutionnels et agences de conseil (proxy advisers) établis en et hors d’Espagne peuvent y adhérer sur la base du volontariat. Une période transitoire de trois ans est accordée pour les entités concernées qui souhaitent adhérer aux principes du code. Le code s’appuie sur sept principes: avoir une stratégie à long terme prenant en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et les risques qui y sont associés dans les stratégies, politiques et décisions d’investissement; acquérir des connaissances suffisantes sur les activités des entreprises investies; élaborer et publier une politique d’implication axée sur la contribution à la stratégie commerciale des entreprises investies; exercer activement ses droits de vote lors des assemblées générales d’entreprises; publier un rapport annuel sur la façon dont ont été appliquées les politiques d’implication et de vote; privilégier les intérêts des clients et bénéficiaires à travers une politique de gestion des conflits d’intérêts; revoir périodiquement et mettre à jour si besoin les pratiques et structures de gouvernance interne, notamment la politique de rémunération, pour être en conformité avec le code de bonnes pratiques. La CNMV tiendra à jour la liste des entités adhérentes sur son site internet. Elle inclura des liens renvoyant vers les sites des sociétés concernées sur lesquels seront publiés leurs politiques d’engagement et de vote entre autres informations.