Le régulateur américain serre la vis sur le reporting des hedge funds et des fonds de private equity

Le régulateur américain des marchés financiers, Securities and Exchange Commission (SEC), a adopté, ce mercredi, des amendements au Form PF, le formulaire de reporting confidentiel dédié à certains gérants d’investissements de fonds privés.

Pour la SEC, ces amendements visent à améliorer les capacités du Conseil de surveillance de stabilité financière américain (Financial Stability Oversight Council ou FSOC) dans son évaluation du risque systémique et renforcer sa surveillance des gérants d’investissements de fonds privés. Le régulateur cible particulièrement les hedge funds et le private equity.

Les amendements adoptés vont imposer aux gros hedge funds et aux fonds de private equity de remplir ces formulaires lorsque surviendront des événements susceptibles de provoquer des tensions importantes au sein d’un fonds ou un préjudice pour l’investisseur.

Les gros hedge funds devront déclarer certaines pertes en investissements extraordinaires, des événements de défaut et de marge majeures, des résiliations ou des restrictions importantes des relations avec leurs principaux courtiers. La liste des faits à rapporter inclut aussi des événements sur le plan opérationnel et des événements associés à des sorties/rachats des porteurs de parts.

«Les gros hedge funds doivent déposer ces rapports dès que possible, et au plus tard 72 heures après la survenance de l'événement en question», précise la SEC dans un communiqué.

Informations supplémentaires

Pour tous les fonds de private equity, les événements à rapporter incluent la révocation d’un associé général, certains événements liés à la résiliation de fonds et la survenance d’une transaction secondaire menée par un conseiller.

Les gérants de fonds de private equity devront transmettre ces rapports chaque trimestre dans les 60 jours suivant la fin du trimestre fiscal.

Autre conséquence des amendements votés pour les fonds de private equity, ils devront déclarer chaque année des informations sur les clauses de récupération (clawback) des general partners et limited partners ainsi que des informations supplémentaires sur leurs stratégies et leurs emprunts dans leurs rapports annuels.

Ces amendements entreront en vigueur six mois à compter de leur publication dans le Federal Register, le journal officiel du gouvernement américain.