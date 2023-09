Le régulateur américain adopte ses nouvelles règles sur les dénominations de fonds d’investissement

Les commissaires de la Securities and Exchange Commission (SEC), autorité américaine des marchés financiers, a adopté, mercredi 20 septembre, une mise à jour de ses règles en matière de dénominations de fonds. Quatre commissaires ont voté en faveur de cette réglementation et un contre. La « funds names rule » (ou 35d-1 Rule pour les initiés) avait été adoptée en 2001 et n’avait pas été amendée depuis alors que le marché des fonds d’investissement a, lui, considérablement changé tant aux Etats-Unis qu’à l’international entre l’émergence des ETF, des cryptos et de la finance verte ou encore à l’essor du recours aux dérivés par les fonds. Quelque 8.100 fonds, soit 60% du secteur des fonds américains, étaient déjà concernés par ces règles dans leur précédente version et avec leur modernisation, ce sont 76% des fonds qui seront soumis à l’application de ce texte.

En quoi ces nouvelles règles sont-elles importantes ? Les noms des fonds peuvent former un élément déterminant dans la décision d’un particulier d’investir dans un fonds puisqu’il s’agit de la première chose qu’il voit d’un fonds, estime la SEC, qui souhaite renforcer la protection des investisseurs face aux noms de fonds trompeurs. Avec cette « names rule » nouvelle version, les sociétés de gestion devront s’assurer que les dénominations des fonds d’investissement qu’ils distribuent sur le marché américain soient largement en phase avec les investissements détenus en portefeuille.

Si les noms des fonds incluent des termes généraux tels que «value», «growth» (valeur, croissance en anglais), «global», ESG ou des termes thématiques ou sectoriels comme «Tech» ou «IA», les gestionnaires d’actifs devront être en mesure de justifier, de manière trimestrielle, qu’au minimum 80% des investissements du portefeuille du fonds concerné sont conformes à la dénomination du fonds. En d’autres termes, ils devront expliquer, par exemple, en quoi un fonds vert est vert à 80% au moins. La nouvelle «funds names rule» peut aussi être vue comme une réponse à l’affaire DWS, le gérant allemand accusé - entre autres par la SEC - d’avoir fait des déclarations trompeuses dans sa communication aux investisseurs sur la place de l’ESG dans ses fonds.

Des pizzas et des fonds

Les experts de la SEC ont indiqué, lors du vote mercredi, que les sociétés de gestion avec plus d’un milliard de dollars d’encours auraient deux ans pour s’adapter et celles gérant moins d’un milliard de dollars une période de 30 mois. En ce qui concerne les termes choisis pour nommer les fonds, il appartiendra aux sociétés de gestion de donner leur propre définition des termes qu’ils utilisent et expliquer les critères de sélection des actifs en lien avec les noms des fonds dans leurs prospectus. Si les sociétés de gestion constatent une dérive des investissements de leurs fonds vis-à-vis de leurs dénominations, elles auront 90 jours (contre 30 jours dans la version initiale du texte) pour remettre leurs portefeuilles sur le droit chemin et revenir à un taux de 80% d’investissements en lien avec le nom du fonds. Ce qui pourra impliquer la vente de titres, bien que les experts de la SEC aient rétorqué aux commissaires, mercredi, que les règles n’avaient pas pour objectif de forcer les fonds à vendre des titres qu’ils voudraient conserver.

Dans leurs argumentaires de vote, certains commissaires ont tenté des analogies entre fonds d’investissement et nourriture. « Quand vous allez chez un marchand de pizzas, vous avez une idée de ce que vous allez avoir, que cela soit une pizza pepperoni et fromage ou à la banane et au chocolat. On ne va pas vous vendre des sushis. Nous voulons une expérience similaire pour les investisseurs avec ces nouvelles règles sur les dénominations de fonds. Cependant, ils devront regarder le menu (le prospectus des fonds, ndlr) pour voir si ce qu’ils commandent leur convient», a commenté la commissaire Hester Peirce. Une autre, Caroline Crenshaw, a comparé la règle des 80% à celles, strictes, imposées pour vendre du beurre de cacahuète ou certains types de poissons aux États-Unis. Autrement dit, il est nécessaire pour elle de regarder les ingrédients qui composent le fonds pour en justifier le nom. Les questions ont fusé néanmoins sur quelques points sujets à interprétation.

En réponse, le personnel de la division de gestion d’actifs de la SEC a rappelé que les gérants de fonds pourront avoir différents points de vue sur les termes associés aux noms de leurs fonds, comme par exemple midcaps pour désigner les actions de moyenne capitalisation. Le but n’est pas de parvenir à une définition unique de chaque terme. Aussi, les experts de la SEC ont-ils indiqué que dans le cas où deux gérants classeraient un même actif, l’un dans la catégorie value et l’autre dans la catégorie growth, aucun des deux n’enfreindrait les nouvelles règles. Comment le régulateur saura-t-il si la mesure a été un succès dans cinq ans ? Il faudra voir si les noms des fonds sont devenus plus ou moins spécifiques, ont répondu les experts. On pourrait aussi imaginer que les nouvelles règles incitent certaines sociétés de gestion à user de noms fantaisistes (un fonds Spiderman par exemple) ou sans termes spécifiques pour s'éviter des justifications qui peuvent s’avérer périlleuses.

Le commissaire Mark Uyeda, qui considère que la standardisation de l’ESG dans le monde est vouée à l'échec, a été le seul à voter contre la modernisation des règles en matière de dénominations de fonds. Selon lui, les nouvelles règles vont davantage exacerber les problèmes existants, notamment les différences de points de vue, plutôt que de les résoudre. Il a aussi mis en avant les énormes coûts de mise en conformité à venir pour les gérants d’actifs et les barrières que cela pourrait engendrer pour d’éventuels nouveaux entrants sur le marché. Mark Uyeda a appelé les experts de la SEC à fournir des lignes directrices et autres outils pour guider les gérants avec les nouvelles règles.

Regards tournés vers l’Esma

Cette « funds names rule » modernisée servira probablement au travail de l’autorité européenne des marchés financiers Esma. Celle-ci réfléchit encore à des lignes directrices sur les noms de fonds durables commercialisés dans l’Union européenne. De novembre 2022 à février 2023, le gendarme financier a sondé les parties prenantes sur l’introduction de seuils quantitatifs minimum en termes de proportion d’investissements alignés avec les termes de durabilité indiqués dans les noms des fonds européens. L’idée étant de justifier matériellement la «durabilitél’» de ces fonds. Le régulateur européen propose un seuil quantitatif de 80% pour l’utilisation des termes liés à ESG. Pour les fonds utilisant des termes liés à la durabilité, il s’agit d’un seuil de 50% qui devra s’ajouter aux 80% liés à l’ESG.

L’Esma n’a pas encore dévoilé la version finale de ses orientations sur le sujet. L’association européenne des gestionnaires d’actifs, l’Efama, lui avait demandé en juin de ne pas introduire de lignes directrices sur la dénomination des fonds tant que l’examen du règlement européen sur la publication d’informations sur la durabilité dans le secteur financier (SFDR) par la Commission européenne n'était pas terminé. Or, la Commission vient de lancer une consultation qui pourrait résulter en une refonte partielle sinon complète de SFDR.