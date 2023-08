Le private equity et les hedge funds se préparent à se battre contre la réforme de la SEC

Le private equity, l’immobilier et les hedge funds se préparent à l’une des réformes réglementaires les plus profondes de leur histoire, rapporte le Financial Times. La SEC s’apprête à imposer des règles strictes sur le secteur. Ces dernières visent à protéger les investisseurs en demandant des reporting trimestriels détaillés sur la performance, en interdisant les opérations secrètes qui offrent de meilleures conditions à certains investisseurs et en limitant les dépenses qui peuvent être répercutées aux clients. Les associations du secteur préviennent que des dizaines de milliers de contrats avec les investisseurs vont devoir être renégociés dans les 12 prochains mois. Plusieurs menacent de mener une action en justice, estimant que la SEC tente de contrôler indûment les conditions d’investissement.