Le patron de Vanguard défend sa décision de sortir de la Net Zero initiative

Dans une interview au Financial Times, le directeur général de Vanguard, Tim Buckley, a défendu sa décision de quitter la Net Zero Asset Managers initiative, estimant que «la voix du groupe était noyée». Il a ajouté que l’approche de Vanguard pour gérer les risques relatifs au changement climatique «n’a pas changé». «Nous ne pensons pas que nous devrions dicter la stratégie des entreprises», dit-il, dans le premier commentaire public sur la décision. « Il serait orgueilleux de présumer que nous savons quelle est la bonne stratégie pour les centaines d’entreprises dans lesquelles Vanguard investit. Nous voulons juste nous assurer que les risques sont correctement dévoilés et que chaque entreprise respecte les règles».