Le partenaire chinois de HSBC cède sa participation

L'Agefi

Le secteur de la gestion d’actifs sera confronté à une consolidation spectaculaire au cours des quatre prochaines années, car une société sur six pourrait disparaître en raison de la volatilité des marchés, des taux d’intérêt élevés et de la pression exercée sur les frais, rapporte le Financial Times sur la base d’une étude que lui a livré le cabinet PwC. Selon une enquête de PwC menée auprès de 500 gestionnaires d’actifs et investisseurs institutionnels, 16 % des gestionnaires d’actifs et de patrimoine existants cesseront leurs activités ou seront rachetés par des groupes plus importants d’ici à 2027.