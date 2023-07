Le Luxembourg modifie son cadre juridique relatif aux fonds d’investissement

Le parlement luxembourgeois vient d’adopter le 11 juillet un projet de loi visant à moderniser son cadre juridique relatif aux fonds d’investissement. L’objectif est d’être plus agile face à l’évolution rapide de l’industrie, notamment dans la gestion alternative. À travers une modification de cinq lois sectorielles, ce projet de loi vise également à créer un environnement règlementaire favorable pour promouvoir les véhicules d’investissement à long terme comme les Eltif (European Long Term Investment Funds) et les PEPP (Pan European Personal Pension Product) auprès des investisseurs particuliers. « En modernisant notre cadre législatif, nous aidons l’industrie à saisir de nouvelles opportunités, nous consolidons la position du Luxembourg en tant que centre financier majeur et nous encourageons la croissance de produits européens innovants », a annoncé Yuriko Backes, ministre des finances du Luxembourg, sur sa page LinkedIn.

Le projet de loi propose de modifier la loi SICAR (société d’investissement en capital à risque), la loi relative aux fonds d’investissement spécialisés (FIS), la loi concernant les organismes de placement collectif (OPC), la loi relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (GFIA) et la loi relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés (FIAR). « Les modifications proposées par le projet de loi visent à harmoniser certains éléments des règles luxembourgeoises relatives aux fonds avec le paysage réglementaire européen, ainsi qu’à apporter certains changements nécessaires pour mieux répondre à l’adoption des Eltif », nous a expliqué Mark Shaw, partner au sein du cabinet d’avocats Pinsent Masons.

La première proposition concerne une modification du seuil d’exigence minimal de capital investi pour qualifier ce qu’est un « investisseur averti », Ce seuil minimum, fixé actuellement à 125.000 euros, sera baissé à 100.000 euros pour des fonds SICAR, FIS et FIAR, ce qui s’aligne avec le standard européen.

Les modifications contiennent aussi plusieurs améliorations pour les gérants d’actifs alternatifs. Il s’agit par exemple du rallongement de la période de constitution du capital minimum d’un an actuellement à 2 ans pour les fonds SICAR, FIS, et FIAR, et d’un rallongement d’un an pour les OPC. « Ce rallongement prolonge la période de grâce pour la collecte du capital initial, ce qui peut faire toute la différence entre le lancement d’un fonds ou non, en particulier dans ce contexte difficile pour la collecte de fonds », a précisé Mark Shaw.

Les structures juridiques et la fiscalité au menu

Le Grand-Duché souhaite également moderniser les structures de certains types de fonds d’investissement. Le projet de loi offre la possibilité inscrite dans la loi OPC pour les SICAV (Partie II*), qui ne peuvent être aujourd’hui structurés que comme des sociétés anonymes, d’adopter d’autres structures. À la suite de l’adoption de ce projet de loi, ces fonds pourraient être structurés sous la forme d’une société en commandite par actions, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme. « La flexibilité offerte par l’ajout de formes juridiques supplémentaires, en particulier de type partnership, sous lesquelles les OPC de la partie II peuvent être constitués, encouragera davantage l’adoption de ce régime par les gérants de fonds et augmentera ainsi l’attractivité du Luxembourg en tant que hub paneuropéen pour les fonds d’investissement alternatifs (de retail) », a ajouté Marc Meyers, Partner au cabinet d’avocats luxembourgeois Loyens & Loeff Luxembourg.

Le Luxembourg souhaite également s’aligner avec les ambitions fiscales de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne la mise en place des incitations fiscales nationales afin d’attirer davantage d’investisseurs auprès des véhicules ELTIF et PEPP. Le projet de loi modernise le régime de la taxe d’abonnement dont une exonération de cette taxe pour des véhicules FIAR, FIS et OPC autorisés comme ELTIF et pour des OPC éligibles au programme PEPP. Par ailleurs, le régime applicable aux fonds monétaires sera aligné sur les standards européens définissant ce type de fonds. « Ces modifications n’entraîneront pas de déchet fiscal direct notable et pourraient même avoir un impact positif sur les recettes de l’Etat par leur effet incitatif sur l’implantation de ce genre d’activités au Luxembourg », a précisé le document officiel.

L’industrie locale de la gestion d’actifs, pour sa part, a accueilli avec enthousiasme ces propositions règlementaires. « La loi améliore encore le cadre législatif applicable à l’industrie des fonds, qui opère dans un environnement international hautement compétitif », a déclaré l’Association luxembourgeoise des fonds alternatifs (ALFI).

*Il s’agit des fonds créés en vertu de la partie II de la loi luxembourgeoise de 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif (OPC). Qualifiés comme fonds d’investissement alternatifs, ces véhicules peuvent investir dans touts types d’actifs et peuvent être commercialisés auprès de tous profils d’investisseurs.

