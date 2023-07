Le label ISR lâche du lest aux gérants pour qu’ils s’adaptent à la réforme

Après dix-huit mois de travaux et de consultations, le comité du label ISR, présidé par Michèle Pappalardo, rend sa copie à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Bercy devrait publier la version définitive de ce nouveau cahier des charges des fonds labellisés ISR en septembre pour une entrée en vigueur en janvier 2024. Entre septembre et janvier, les fonds seront labellisés selon la version actuellement en vigueur. À partir de janvier, les nouveaux fonds devront se conformer à la nouvelle version et les fonds existants disposeront d’une année pour respecter les règles.

Mais, le comité va accorder du temps et de la souplesse sur certains critères, en cas de difficultés méthodologiques ou de manque de données. Lors de la dernière consultation menée en mai, le comité a recueilli des réactions de gérants s’inquiétant « du trop grand nombre d’exigences supplémentaires imposées dans un calendrier trop resserré et sur les incertitudes quant à la disponibilité des données (liées à la directive Corporate Sustainability Reporting Directive, ndlr) ».

Deux ans pour présenter des plans de transition crédibles

Ainsi, les sociétés de gestion devront analyser, comme prévu, les plans de transition des émetteurs faisant partie des « secteurs à fort impact climatique » selon la règlementation européenne et s’assurer de leur crédibilité. Mais peu d’entreprises étant aujourd’hui capables de présenter des trajectoires compatibles avec un réchauffement de 1,5 degré, le comité accorde du temps. Les gérants se pencheront d’abord sur les entreprises de plus 5.000 salariés à partir de 2024 (données 2023), puis à partir de 2025, sur les entreprises soumises à CSRD et à son calendrier. Pour ces émetteurs, les gérants observeront les plans de transition pendant deux ans. Ils pourront garder en portefeuille les entreprises qui ne parviennent pas à afficher des trajectoires cohérentes avec l’Accord de Paris durant cette période avant de les exclure.

L’analyse des plans de transition dépendra de chaque gérant. Le comité demande « l’utilisation de la dernière version à jour des cadres de références alignés sur les objectifs climatiques de l’Accord de Paris, ainsi que sur les bonnes pratiques de place et méthodes reconnues lorsque disponibles ». Le comité cite comme référence les cadres de définitions et de reporting des données utilisées dans CSRD, ISSB, TCFD, des références méthodologiques utilisées par exemple par ACT, Climate Action 100+, des scénarios alignés sur les objectifs climatiques comme ceux de l’Agence Internationale de l’Energie, du One Earth Climate Model (OECM), les scénarios NGFS, SBTI ou encore de la Transition Pathway Initiative.

La possibilité d’un indicateur alternatif pour les PAI

Concernant la double matérialité, le portefeuille doit obtenir un meilleur résultat sur deux indicateurs de durabilité sur les incidences négatives, comme le demande la réglementation européenne. Mais si ces indicateurs de durabilité ne sont pas disponibles, le gérant pourra sélectionner un indicateur de performance de son choix. « Le second indicateur de performance devra être sélectionné parmi les indicateurs de durabilité, tels que définis au sein des tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2022/1288) », précise le comité.

Pour l’intégration obligatoire des trois piliers ESG avec une pondération minimale de 20%, le fonds candidat pourra justifier, jusqu’au 1er janvier 2026, « des cas pour lesquels la pondération d’un ou plusieurs domaines est inférieure à 20%. Le mandat candidat fournit alors les éléments d’analyse de matérialité ayant abouti à cette pondération ».

Pour les politiques de vote, le calendrier est également assoupli. Le fonds devra décrire sa politique et exercer ses droits dans plus de 70% des entreprises françaises et plus de 50% des entreprises étrangères à partir de 2024, puis dans plus de 90% et 70% des entreprises françaises et étrangères respectivement, à partir de 2025. Le fonds devra justifier les cas pour lesquels les droits de votes n’ont pas été exercés.

Sur le fond, le comité réaffirme ses grands principes : la sélectivité à 30% des moins bons émetteurs ; la prise en compte des trois domaines de l’ESG (environnement, social, gouvernance) pour minimum 20% dans la notation ; de nouvelles exclusions (charbon, fossiles non conventionnels, non-respect des droits humains, armements controversés, tabac, blanchiment, financement du terrorisme, non coopération fiscale) ; une intégration accrue de la gestion des controverses, et de l’engagement actionnarial et de vote ; l’exigence de double matérialité avec une analyse des Principales Incidences Négatives (PAI) et une analyse des plans de transition des entreprises en cohérence avec l’Accord de Paris.