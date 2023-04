Le label ISR dévoile sa nouvelle version

Refonte. Objectif atteint ? En décembre 2020, l’Inspection générale des finances (IGF) appelait à « une évolution radicale » du label d’investissement socialement responsable (ISR), sous peine « d’une perte inéluctable de crédibilité et de pertinence ». La réponse définitive sur l’évolution du cahier des charges des fonds labellisés ISR doit être apportée par Bercy à la fin de l’été, sur la base des propositions du comité du label ISR dévoilées en avril et après une période de consultation de six semaines des acteurs financiers, qui vient tout juste de s’ouvrir.

Les investisseurs du Forum pour l’investissement responsable (FIR), qui avait marqué leur désaccord avec le comité, se réconcilient. « Le FIR n’a pas encore analysé précisément toutes les propositions mais nous avons globalement de bonnes surprises, en particulier sur les aspects liés au climat, à la transition et à l’engagement », déclare Grégoire Cousté, délégué général. Mais des déceptions demeurent. « Cette proposition a deux ans de retard. Il aurait fallu aller plus loin et s’orienter vers un label à niveaux avec des critères précis permettant à l’épargnant de choisir un fonds en fonction de son ambition et de ses préférences. Le label ISR apporte peu de valeur ajoutée par rapport à ce que mettent en place aujourd’hui MIF 2 [directive Marchés d’instruments financiers, NDLR] et SFDR [règlement européen sur la finance durable, NDLR] », regrette Hervé Guez, directeur des gestions actions, taux et solidaire chez Mirova, tout comme le FIR sur cette question. L’IGF soutenait aussi l’idée d’introduire « un certain degré de différenciation, en passant d’une approche discrète, ou ‘pass/fail’, comme celle du label ISR, à une approche par scores, à niveaux ou à étoiles », comme c’est le cas pour trois autres labels européens. L’idée progresse au sein du comité du label ISR. « Le nouveau référentiel pourrait servir de socle, pour que les autres labels thématiques (Finansol, Greenfin) puissent s’y appuyer et décliner leurs spécificités », envisage Michèle Pappalardo, la présidente du comité du label.

« Le nouveau référentiel pourrait servir de socle, pour que les autres labels thématiques puissent s’y appuyer et décliner leurs spécificités » Michèle Pappalardo, présidente du comité du label ISR

Une sélectivité relevée

Le nouveau référentiel ne change pas la méthode mais durcit les règles du jeu. Les gérants sont toujours appelés à utiliser les méthodes de sélection ESG (environnement, social, gouvernance) de best-in-class et d’amélioration de note, mais avec un niveau de sélectivité de 30 % des moins bons émetteurs, contre 20 % auparavant. Le comité du label veut également mieux cadrer l’univers d’investissement initial. « Certains gérants ne jouaient pas le jeu et incluaient dès le départ des entreprises très mal classées ou que des petits émetteurs, ce qui réduisait l’impact de la sélection », observe Michèle Pappalardo. La sélection sera appliquée en pondérant la taille des entreprises.

Le comité souhaite conserver un label généraliste, promouvant les trois piliers ESG en limitant les incidences négatives entre les trois sujets. Le poids relatif de chaque domaine devra être supérieur ou égal à 20 % dans la notation. Les gérants devront obtenir « une note moyenne [pondérée, NDLR] significativement supérieure » à l’univers d’investissement. Cette note ne pourra pas être inférieure à la note ESG obtenue après une élimination des 30 % des plus mauvaises valeurs de l’univers d’investissement initial du fonds ou du benchmark ou indice de référence.

Mais cette sélection ESG quantitative n’est pas adaptée à tous les gérants. « Pour les fonds qui suivent une approche de contribution positive, la sélectivité est, par essence, difficile à mettre en œuvre. Le label ne traite pas ce sujet. Nous aurions aimé que les auditeurs puissent évaluer l’approche ESG sur la qualité de la méthodologie employée », affirme Anne-Claire Imperial, responsable de l’ESG chez Sycomore AM.

Le comité du label a souhaité imposer des exclusions, qui manquaient au label français par rapport aux autres labels européens et aux demandes des épargnants sur les lignes rouges à ne pas franchir. L’accent est mis sur le climat, où les données et les méthodologies sont les plus avancées. Le label demande l’exclusion des émetteurs qui ont des activités charbon supérieures à 5 % de l’activité totale, ceux présents dans les fossiles non conventionnels au sens de l’Observatoire de la finance durable (schistes et pétrole bitumineux, gaz et huile de schiste, pétrole extra-lourd, hydrates de méthane, pétrole et gaz offshore ultra-profonds et pétrole et gaz dans l’Arctique) représentant 5 % de la production totale de l’entreprise, ainsi que les émetteurs charbon et fossiles non conventionnels développant de nouveaux projets, et les producteurs d’électricité dont les émissions de gaz à effet de serre par kWh produit sont trop élevées pour être alignées avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris.

5 % à 10 % de l’univers d’investissement concerné

TotalEnergies, en tant que développeur du grand projet d’usine de gaz liquéfié (Arctic LNG2) en Arctique russe, pourrait donc être exclu, ainsi que d’autres grandes majors. « Les exclusions pourraient avoir un impact important sur le marché, si elles sont adoptées », évalue Grégoire Cousté. Pas si sûr. « Les groupes qui dépassent les 5 % dans les fossiles non conventionnels sont rares. En outre, il y a toujours des interprétations sur les notions de développeurs, la chaîne de valeur prise en compte et la définition du non-conventionnel. On ne prend pas non plus en compte les développeurs Oil&Gaz conventionnels qui représentent les plus gros enjeux au regard de la science », analyse Hervé Guez, chez Mirova, qui estime que l’impact sur les fonds sera marginal. « Selon les fonds, l’impact devrait entraîner une réduction de 5 % à 10 % de l’univers de départ », estime pour sa part Anne-Claire Imperial.

Le futur label cherche également un alignement avec la réglementation européenne en adoptant le principe de double matérialité, la prise en compte des principales incidences négatives (PAI) des placements, et demande davantage de transparence sur les politiques d’engagement des gérants.

L’impact global du nouveau référentiel pose donc question. Il ne devrait pas entraîner le changement radical voulu par l’IGF. « On peut s’attendre à un impact marginal sur les fonds », croit Hervé Guez. Après le feu vert de l’Etat sur le nouveau label, une période de transition d’un an est prévue pour que les fonds existants se mettent en conformité.