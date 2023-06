Le hedge fund Hudson Bay Capital Management ouvre un bureau à Dubaï

Les sociétés de gestion alternative continuent de s’installer à Dubaï. Le hedge fund multi-stratégies américain Hudson Bay Capital Management vient d’ouvrir un bureau dans la cité émiratie, rapporte Bloomberg. L’agence de presse ajoute que le gestionnaire a recruté Chiara Chabanne en tant que directrice du bureau de Dubaï et première gérante de portefeuille de Hudson Bay dans la région moyen-orientale. Elle évoluait précédemment au sein du hedge fund Schonfeld et sera accompagnée par l’analyste Antoine Chabanne, par ailleurs ancien de Schonfeld et conjoint de la gérante.

