Le hedge fund Galois met la clé sous la porte après le scandale FTX

Galois Capital, qui gérait l’an dernier environ 200 millions de dollars d’actifs et était l’un des plus gros fonds quantitatifs de cryptomonnaies, a annoncé aux investisseurs qu’il avait cessé ses activités et dénoué toutes ses positions car il n’était plus viable, selon des documents lus par le Financial Times. Le hedge fund est l’une des principales victimes de FTX, la moitié de ses actifs étant bloqués sur la plate-forme d’échanges de cryptomonnaies. «Compte tenu de la sévérité de la situation FTX, nous ne pensons pas qu’il est tenable de continuer à opérer le fonds à la fois financièrement et culturellement», a écrit le co-fondateur Kevin Zhou.