Le hedge fund américain Centiva Capital s’implante en France

Le hedge fund américain multi-stratégies Centiva Capital brigue un agrément de société de gestion de portefeuille auprès de l’Autorité des marchés financiers, rapporte le média Finascope. Fondé en 2016, le hedge fund a établi une succursale à Paris, Centiva Capital Europe, en février 2023. Parmi les objets de la société, figurent le conseil en investissements au bénéfice d’entités de Centiva Capital dont la recherche et l’identification d’opportunités d’investissements dans des instruments financiers, l’assistance dans l’exécution de transactions et la fourniture de recommandations d’investissements ou encore la recherche en investissement et l’analyse financière pour le compte de Centiva Capital.