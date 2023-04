Le gestionnaire quantitatif Aequam Capital change d’identité et mise sur le durable

Aequam Capital, société de gestion quantitative établie en 2011, prend totalement le virage de l’extra-financier après avoir dévoilé, mercredi 19 avril, sa nouvelle marque et ses nouvelles ambitions en matière de gestion. La firme s’appelle désormais Kanopy Asset Management, en référence à la canopée, terme désignant la cime de la forêt.

«Depuis notre création en 2011, nous étions historiquement positionnés sur des solutions de gestion alternative de type trend following (CTA) mais les besoins des investisseurs ont évolué. Il était devenu compliqué de distribuer ce type de gestion car il ne correspondait plus à ce qu’ils recherchaient et l’environnement de taux n’était pas favorable. L’industrie s’est aussi davantage tournée vers l’extra-financier en développant des stratégies ISR/ESG», explique Frédéric Delleaux, président de Kanopy AM, à L’Agefi. Ce dernier a précédemment évolué dans les équipes de gestion alternative de Scor IP, BNP Paribas AM et Société Générale.

Dans les années 2016-2017, le désormais ex-Aequam Capital a commencé à se repositionner sur des stratégies plus liquides et plus responsables. La société de gestion a fondé à cette époque une chaire de recherche ESG au sein de l’Institut Louis Bachelier. Son directeur de recherche, Florian Berg, passé notamment par Amundi, travaille en tant que chercheur à la MIT Sloan School of Management sur les différences de notations ESG entre agences (ESG aggregate confusion). Il collabore avec l'équipe de gestion de Kanopy AM, qui compte quatre gérants-analystes. Les investissements sont supervisés par Thierry Béchu, ancien de Lyxor et de Lombard Odier Investment Managers, présent au sein de la société de gestion depuis 2018.

Pour défendre ses nouvelles ambitions, la société s’est aussi mise au vert. «Nous avons travaillé durant deux ans sur une labellisation B Corp au niveau de l’entreprise, que nous avons reçue très récemment. Un comité extra-financier a été créé pour mettre en œuvre les bonnes pratiques que nous défendons», complète Margaux Sellier, responsable du marketing et de la communication de Kanopy AM. A cela s’est ajouté un changement de gouvernance et d’actionnariat survenu l’an dernier, qui a permis à l’ex-Aequam Capital de réellement concrétiser cette transformation.

Un fonds actions internationales pour commencer

Côté produits, la société a troqué la gestion long/short pour le long only tout en conservant son expertise quantitative. Et c’est là la différence de Kanopy AM par rapport aux autres sociétés de gestion françaises portées sur la durabilité selon son président Frédéric Delleaux. «Il y a une offre de fonds durables intéressante et plus étoffée sur le marché. Notre différence et avantage est de pouvoir compter sur notre ADN quantitatif pour exploiter et apporter des données ESG fiables et transparentes à nos clients. Nous exploitons les fortes divergences de notations ESG entre agences qui ont une faible corrélation entre elles pour attribuer un scoring ESG final aux entreprises (Kanopy Scor)», détaille-t-il.

Le fonds Kanopy Active Climate Transition est le premier fonds de la nouvelle gamme. Il est catégorisé article 9 au sens du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) et est investi en actions internationales. Ce fonds climat compte 50 à 100 titres en portefeuille et de par son objectif de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, implique une mesure de température du portefeuille. La boutique de gestion n’exclut pas de secteurs spécifiques mais plutôt des titres.

Pour son redémarrage, Kanopy AM, qui a conservé des mandats institutionnels, et peut s’appuyer sur le groupe qu’elle constitue avec Lifento, société de gestion immobilière spécialisée sur l’immobilier de santé, et qui gère 400 millions d’euros d’encours.