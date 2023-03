Le FSI augmente sa participation dans Anima

Le Fondo Strategico Italiano (FSI) détenait 9 % d’Anima Holding le 17 février, selon des documents réglementaires publiés mardi et cités par Reuters. La semaine dernière, on apprenait que l’investisseur détenait déjà 7 % du capital de la société de gestion italienne. FSI a mandaté Mediobanca pour acquérir des actions d’Anima par le biais d’une procédure de constitution d’un livre d’ordres accélérée et inversée, avec pour objectif de détenir entre 7 et 9 % du plus grand gestionnaire d’actifs indépendant d’Italie, qui gère quelque 180 milliards d’euros (192 milliards de dollars) d’actifs. FSI n’a pas fait part des raisons de la constitution de cette participation dans Anima.