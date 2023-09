Le fournisseur d’indices MSCI crée un institut de la durabilité

Le fournisseur d’indices américain MSCI a établi, mardi 12 septembre, le MSCI Sustainability Institute. Selon un communiqué, cet institut de la durabilité a vocation à « faire progresser le rôle des marchés de capitaux dans la création de valeur durable et dans la lutte contre les défis mondiaux tels que le changement climatique ».

Linda-Eling Lee a été nommée directrice fondatrice et responsable du MSCI Sustainability Institute. Elle supervisait précédemment la recherche internationale sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et le climat au sein de MSCI. Hiromichi Mizuno, récemment nommé conseiller spécial du directeur général de MSCI, aidera le MSCI Sustainability Institute à bâtir son comité de conseil, qui inclura entre autres investisseurs de premier plan et universitaires. Groupes de réflexion, organisations non gouvernementales et sociétés de divers secteurs seront également invités à collaborer.

Concrètement, les régulateurs et chercheurs universitaires auront accès à la data extra-financière et aux modèles sur le sujet de MSCI, afin d’explorer de nouvelles approches pour les mesures extra-financières. Le nouvel institut rassemblera les différentes composantes de l’écosystème financier pour des échanges de points de vue sur les risques et opportunités liés au développement durable. Par ailleurs, une sélection d’articles universitaires sera opérée pour les investisseurs et les entreprises. MSCI précise que la sélection se portera d’abord sur les études traitant de l’interaction entre les facteurs de durabilité et la valeur des actifs financiers.

A lire aussi: