Le fournisseur de services aux fonds Apex Group entre sur le marché sud-coréen

Jan Rokita, politiste, diplômé en Droit de l’Université Jagellonne de Cracovie, militant de l’opposition anticommuniste, député à la Diète de 1989 à 2007

Le 10 septembre 2023, une famille polonaise, composée du mari, de la femme et de sept enfants en bas âge sera déclarée bienheureuse. Il s’agit de Józef et Wiktoria Ulma, qui avec leurs enfants, en mars 1944, furent fusillés dans la cour de leur maison, à Markowa, un village polonais, aujourd’hui situé dans la zone frontalière entre la Pologne et l’Ukraine. Leur seul tort fut d’avoir caché et nourri chez eux pendant un an et demi deux familles juives, en violation de la loi allemande qui, dans la Pologne occupée par l’Allemagne, exigeait que chaque juif soit remis aux autorités afin qu’elles puissent immédiatement lui ôter la vie.