Le fonds Nov Santé d’Eurazeo accueille un nouveau conseiller

Lancé en février 2021, le fonds Nov Santé actions non cotées d’Eurazeo, accueille Frédéric Collet en tant que senior advisor. Il est l’ancien président de Novartis France, groupe pharmaceutique suisse, et a été également président du LEEM (Les Entreprises du Médicament). Le fonds Nov Santé est dédié au développement des filières de santé en France et au renforcement de la souveraineté sanitaire. Il a investi près de 35% des 420 millions d’euros qui lui ont été confiés par France Assureurs et la Caisse des Dépôts. Eurazeo est une société de capital investissement qui gère près de 32,4 milliards d’euros d’actifs dont plus de 23,2 milliards pour compte de tiers.