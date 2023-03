Le directeur général de Strive AM réfléchit à se présenter à la présidentielle américaine

Vivek Ramaswamy, directeur général du fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF) anti-ESG Strive Asset Management, évaluerait la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024, selon Politico, qui lui consacre un article. L’intéressé a co-fondé Strive AM en mai 2022 aux côtés de l’homme d’affaires Peter Thiel et du gérant de hedge fund Bill Ackman, en opposition au développement de politiques environnementales, sociales et de gouvernance chez BlackRock, Vanguard et State Street. Il est également l’auteur du livre Woke Inc. Politico indique que Vivek Ramaswamy aimerait suivre l’exemple de l’ancien président américain républicain Donald Trump lors de son élection à la Maison Blanche en 2016.