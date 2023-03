Emmanuelle Bons-Barreau, responsable des activités de capitaux immobiliers France chez BNP Paribas CIB

Quelle est la proportion de dettes immobilières arrivant à échéance en 2023 ?

Le marché de l’immobilier commercial, en particulier, est capitalistique et consommateur de dettes, généralement contractées sur une durée de 5 à 7 ans en moyenne. Ainsi chaque année, entre 1/7e et 1/5e des créances immobilières commerciales s’amortissent. Les échéances de 2023 correspondent à des productions à 5 ans de 2018, une année où le volume d’investissements dans l’immobilier commercial a atteint 35 milliards d’euros en France. La hausse massive et brutale des taux directeurs des banques centrales a bien évidemment profondément affecté l’industrie, désormais confrontée à une hausse des coûts de financement (taux de base pour l’essentiel et marge dans une moindre mesure) et à la baisse des valeurs. A cet égard, outre le ralentissement des investissements immobiliers au second semestre, les expertises de l’actif par la méthode des discounted cash-flows (DCF), où les flux financiers attendus sont mis en rapport avec les taux sans risque, ont mécaniquement affiché une décote, qui varie selon la classe d’actifs et la localisation géographique du ou des immeubles. Dans ce contexte, certaines dettes seniors sont ou vont être en tension à l’approche de leur maturité.

Quelles solutions retenir ?

Chaque opération nécessite une analyse et une ingénierie particulières. Le monde a changé très rapidement et le constat de réalité peut prendre du temps chez certains propriétaires. Or il faut être lucide face à une situation nouvelle. Le refinancement avec un apport de capitaux propres pour restaurer des paramètres de crédit conformes à la nouvelle situation de marché et donner du temps à l’investisseur peut être une première option, pour autant que cette opération trouve sa place lorsque les conditions de marché seront plus favorables. Dans certaines situations, le changement d’usage de l’actif est une réflexion à mener, mais doit s’accompagner dans certaines communes d’une évolution de leur plan d’urbanisme pour permettre cette nouvelle destination. La cession de l’actif est une autre option. Enfin, la procédure collective, quant à elle, est rarement retenue, car elle met à mal les relations commerciales entre investisseur et prêteur et prive l’ensemble des parties prenantes de la maîtrise du temps.

Plutôt qu’un renforcement des fonds propres, la mise en place d’une tranche de mezzanine est-elle envisagée ?

Actuellement, il y a un réel intérêt de la part des fonds mezzanine pour permettre l’adaptation de structure de financement au nouveau paradigme d’une transaction. Ces acteurs ne subissent pas de la même façon la gestion de « portefeuille » et la régulation auxquelles peut être confrontée une banque aux prises avec un financement en difficulté (forbearance, provisionnement notamment). Néanmoins, on peut imaginer que leur analyse du dossier se fondera sur les fondamentaux immobiliers et financiers de l’opération semblables à celle des prêteurs senior.

Quels défis attendent les prêteurs bancaires ?

Celui de financer des objets avec un nouveau contenu opérationnel. C’est le cas de l’hôtellerie, de la santé, de l’immobilier géré, des actifs des sciences de la vie (« Lifescience ») mais aussi de l’ensemble des actifs mixtes qui accueillent des usages différents, où coexistent, par exemple, de la logistique urbaine, du résidentiel étudiant… Il faudra regarder ces biens avec de « nouvelles lunettes », tout en intégrant la dimension durable, désormais incontournable.