LBPAM recrute un gérant convertibles de DNCA

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a annoncé ce 13 février le recrutement de Philippe Garnier en tant que gérant convertibles monde. Il travaillera au sein de l'équipe dédiée aux obligations convertibles, qui compte 1,5 milliard d’euros d’encours, et plus particulièrement pour le fonds LBPAM ISR Convertibles Monde, aux côtés de Christine Delagrave et Brice Perin. Il arrive de DNCA, où il était gérant convertibles depuis 2020. Il a également exercé cette fonction chez Ostrum pendant vingt ans.