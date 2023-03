Lazard Frères Gestion crée un poste de directeur des investissements en gestion privée

Lazard Frères Gestion a annoncé ce 27 février la création du poste de directeur des investissements dédié à l’activité de gestion privée. Le poste est confié à Frédéric Buzaré, également promu managing director. L’intéressé était gérant privé chez Lazard Frères Gestion depuis 2020. Auparavant, il a été gérant de portefeuille à La Financière de l’Échiquier, ainsi que gérant actions Europe du fonds souverain de Singapour, chez Dexia AM, BNP Paribas AM, AXA IM et de la société de gestion de la Banque de France. Au 31 décembre 2022, l’activité de gestion privée représentait 13,9 milliards d’euros d’encours, Lazard Frères Gestion totalisant à cette date 35,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion.