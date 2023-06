Laurent Lavergne est nommé Global Head of Sustainability d’Axa IM Alts

A partir d’octobre prochain, une nouvelle mission pour un poste aux contours inédits attend Laurent Lavergne, actuel Global Head of Asset Management & Development au sein de la ligne d’activité Immobilier d’Axa IM Alts. Dans les rangs du spécialiste des investissements alternatifs depuis 1994, il en deviendra Global Head of Sustainability.

Directement rattaché à la directrice mondiale d’Axa IM Alts, Isabelle Scemama, il sera responsable du développement et du déploiement de la stratégie de développement durable du groupe sur l’ensemble de ses lignes de métier qui rassemblent l’immobilier, l’infrastructure, le crédit alternatif et les investissements en capital naturel et à impact, soit pas moins de 185 milliards d’euros sous gestion. Laurent Lavergne remplacera également Justin Travlos, actuellement Global Head of Responsible Investment. Ce dernier quittera ses fonctions à la fin de l’année pour rentrer en Australie.

Laurent Lavergne aura ainsi la charge de déployer la stratégie de décarbonisation d’Axa IM Alts qui s’articule autour de trois axes : réduire le carbone en se concentrant sur l’alignement de 50 % des actifs gérés en immobilier sur les objectifs de l’Accord de Paris d’ici 2025 ; éviter le carbone, en investissant dans des solutions d'énergie renouvelable, des réseaux numériques à faible teneur en carbone, ainsi que dans les réseaux électriques et le transport électrique ; séquestrer le carbone, en investissant dans des solutions comme la foresterie, la gestion du bois et la construction.