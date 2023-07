L’association européenne des gérants d’actifs minimise à nouveau le risque systémique du secteur

Dans un nouveau papier de position, publié ce mercredi 5 juillet, l’association européenne des gérants d’actifs (Efama) s’est attachée à démontrer la résilience du secteur des fonds d’investissement en Europe. Et par la même occasion, à démonter une fois de plus les préjugés que portent, selon l’organisation, les superviseurs macro-prudentiels sur les fonds d’investissement. Ces superviseurs assimilent le secteur à de l’intermédiation financière non-bancaire, plus communément appelé shadow banking - terme qui choque l’Efama depuis plusieurs années - et estiment que les fonds ont des comportements semblables aux banques, notamment dans leur vulnérabilité en périodes de crise. Or, les banques sont bien plus strictement régulées que les fonds ouverts.

Par conséquent, le lobby de la gestion d’actifs européenne soutient, nouvelles données à l’appui, que du point de vue du risque systémique, le secteur des fonds d’investissement en Europe n’a pas ou peu d’importance. « Alors que des risques financiers se sont récemment matérialisés à travers les multiples faillites de banques en mars 2023, la crise de l’investissement adossé au passifau Royaume-Uni en septembre 2022 ainsi que la débâcle du hedge fund Archegos en mars 2021, il n’y a eu aucune faillite d’ampleur similaire dans le secteur des fonds d’investissement. Les gros rachats observés par les fonds en mars 2020 reflétaient le sentiment de risk-off des investisseurs finaux dans des circonstances où l’économie mondiale était en train de s’effondrer », observe l’Efama dans son rapport. Et l’association d’ajouter que la faillite la plus récente d’un fonds – celle du Woodford Equity Income Fund géré à l’époque par Neil Woodford en 2019 selon l’Efama – était « idiosyncratique et n’avait pas de conséquences durables sur les marchés de capitaux ».

Si elle estime que le risque systémique des fonds n’est pas important, l’Efama admet tout de même qu’il ne peut être exclu que certains sous-groupes de fonds pourraient contribuer à des poches de risque. Dans ce cadre, une supervision tant au niveau macro qu’au niveau des sociétés de gestion demeure clé pour l’association afin d’identifier les sous-groupes de fonds concernés. Aussi l’Efama rappelle-t-elle dans son rapport que le modèle des sociétés de gestion est différent des banques ou des firmes d’investissement puisqu’un mandat défini lie la société à ses clients et que ces derniers sont conscients des risques de perte de capitaux en cas de correction de marché.

Faible probabilité de contagion

L’association avance également que la majorité des stratégies des fonds d’investissement européens n’utilisent que peu de levier, voire aucun et que celles qui en utilisent (hedge funds, actifs réels) ne forment que 22% du secteur. L’Efama affirme que ces dernières « ne devraient pas être automatiquement vues comme participant à la construction des risques systémiques ». Ses autres arguments se focalisent principalement sur une meilleure gestion de la liquidité du risque grâce aux outils appropriés et la dénonciation des décalages de liquidité structurels pointés par les superviseurs. Selon l’association, « la probabilité que d’importantes pertes réalisées par un seul fonds ou un groupe de fonds pourraient avoir des conséquences matérielles pour d’autres institutions financières reste faible ».

Et l’Efama de préconiser un choix plus large d’outils de gestion de liquidité en fonction des caractéristiques des fonds et un accès libre des sociétés de gestion à de la donnée agrégée sur leur base de clients pour optimiser leurs modèles de risque de liquidité. En ce qui concerne les marchés de capitaux, l’association recycle certaines de ses propositions déjà défendues dans de précédents papiers de positions. Il s’agit entre autres de la création d’une consolidated tape pour les obligations, de la consolidation du reporting de supervision dans l’ensemble du secteur financier, de faciliter l’utilisation de buffers de liquidité pour les banques en période de stress et d’améliorer la prévisibilité et la transparence des marges des chambres de compensation.