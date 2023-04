Larry Fink est plus recherché que BlackRock sur internet, selon une étude

L’agence de communication britannique Peregrine Communications, qui analyse chaque année la communication des plus gros gestionnaires d’actifs au monde, vient de publier une nouvelle étude. Peregrine Communications s’est penchée, cette fois-ci, sur l’image de marque personnelle (personal branding) des directeurs généraux des sociétés de gestion d’actifs pour déterminer celles et ceux qui ont le plus d’impact.

Pour ce faire, l’agence a collecté entre mars et avril plus de 18.000 points de données pour 150 sociétés de gestion (100 traditionnelles et 50 alternatives) qui ont servi à produire les scores finaux pour chaque dirigeant. Ces scores sont basés sur cinq éléments. Cela couvre la notoriété du dirigeant (en se basant notamment sur le volume moyen mensuel de recherches en ligne sur son nom), la dynamique de sa marque personnelle, sa couverture par des médias de premier plan dans les douze derniers mois, la perception des médias vis-à-vis du dirigeant et son engagement sur le réseau social LinkedIn.

Sans réelle surprise, Larry Fink, directeur général de BlackRock, ressort en tête du classement établi par Peregrine Communications, avec un score de 45 sur 50. Il devance Nicolas Moreau, directeur général de HSBC Global Asset Management (43/50) et Robert Smith, directeur général de Vista Equity Partners (41/50). Mary Callahan Erdoes, directrice générale de JPMorgan Asset Management, et Luke Sarsfield, directeur général de Goldman Sachs Asset Management (International), se classent respectivement quatrième et cinquième. Dans l’ordre, Stefan Hoops (DWS), Stephen Schwarzman (Blackstone), Orlando Bravo (ThomaBravo), Abigail Johnson (Fidelity Investments) et Sandro Pierri (BNP Paribas AM) complètent le top 10. Marco Morelli, directeur général d’Axa IM, est 11ᵉ.

Plus d’intérêt que pour le patron de McDonald’s

En ce qui concerne le patron de BlackRock, Peregrine Communications donne quelques chiffres illustratifs et juge même que «l’intérêt pour Larry Fink a atteint des niveaux stratosphériques.» Par exemple, dans la première semaine de 2023, il est estimé que son nom a fait l’objet de 700.000 recherches, soit plus du double des précédentes semaines. «L’intérêt pour le dirigeant a dépassé l’intérêt pour la société», commente l'étude. Le volume de recherche moyen hebdomadaire sur BlackRock représente à peine un tiers des recherches effectuées pour son directeur général alors qu’il s’agit de la troisième société de gestion la plus recherchée sur les moteurs de recherche après Fidelity et Vanguard, observe le rapport.

Peregrine Communications explique ce regain d’intérêt pour Larry Fink principalement par les débats actuels sur l’avenir de la gestion environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). BlackRock étant à la fois accusé d’en faire trop et pas assez, en particulier aux Etats-Unis. L’agence dit que Larry Fink illustre la réalité du risque de personne-clé dans une société et le fait que son éventuel futur départ pourrait impacter l’image de marque de l’entreprise tant il y est associé.

Larry Fink et quelques autres directeurs de sociétés de gestion sont par ailleurs davantage recherchés sur Google et ses pairs que les dirigeants d’autres grandes entreprises évoluant dans des secteurs différents, comme Starbucks, Exxon ou encore McDonald’s, pointe le rapport. C’est le cas par exemple de Ken Griffin, directeur général de Citadel ; Abigail Johnson, directrice de Fidelity Investments ; David Siegel, directeur général de TwoSigma ; Robert Smith, directeur général de Vista Equity Partners, qui figurent parmi les dirigeants de sociétés de gestion les plus recherchés.