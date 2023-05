Lansdowne Partners rachète Crux AM

Moins de dix ans après la création de sa société en 2014, Crux Asset Management, Richard Pease la revend et trouve ainsi une porte de sortie. La boutique gérant 1 milliard de livres sera rachetée à 100 % par Lansdowne Partners, une société de gestion britannique.

Une fois l’opération bouclée, Richard Pease, qui gère les fonds TM Crux European Special Situations et TM Crux European, partira à la retraite. Les deux produits seront confiés à Daniel Avigad, associé et gérant de la stratégie européenne long only de Lansdowne.

Toutes les autres stratégies de Crux AM continueront d’être pilotées par les gérants actuels. La société compte huit stratégies actions, notamment sur l’Europe, l’Asie et le Royaume-Uni.

Avec cette acquisition, Lansdowne, société de gestion créée en 1998 et gérant environ 7 milliards de dollars, va étoffer sa gamme de fonds Ucits, sachant qu’elle a lancé son premier fonds Ucits l’an dernier.

