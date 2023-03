L’ancien Ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari rejoint Magellim

Jean-Baptiste Djebbari, l’ancien ministre délégué chargé des transports entre 2019 et 2022, vient de rejoindre Magellim en tant que managing partner. Il sera chargé du développement de l’activité infrastructure. Il copilotera le lancement d’un nouveau fonds axé sur la décarbonation des secteurs divers dont des infrastructures de transport.

Jean-Baptiste Djebbari était le ministre délégué chargé des transports au sein des gouvernements Edouard Philippe et Jean Castex de septembre 2019 à mai 2022. Il a été juste avant député En Marche de la Haute-Vienne de 2017 à 2019. Il a quitté la vie politique en mai 2022 pour devenir président du conseil d’administration d’Hopium, constructeur français de véhicules propulsés à l’hydrogène, coté à la Bourse de Paris et fondé en 2019 par l’ancien coureur automobile Olivier Lombard.

Avant de démarrer sa carrière politique, il a travaillé comme fonctionnaire dans l’aviation civile avant de devenir pilote. Il a occupé le poste de manager innovation à la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) de janvier 2014 à octobre 2015, avant de prendre la direction des opérations aériennes de la compagnie d’aviation d’affaires luxembourgeoise Jetfly entre octobre 2016 et 2017. Il a également été expert judiciaire près la Cour d’Appel de Paris sur des sujets d’accidentologie aérienne et de lutte contre le travail illégal entre décembre 2015 et septembre 2017.

Le groupe Magellim compte plus de 3,5 milliards d’actifs sous gestion.