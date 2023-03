L’ancien directeur de la recherche macro de Rokos crée un outil de gestion des risques

Jacques Cailloux, qui dirigeait la recherche macroéconomique de Rokos Capital Management depuis 2015, vient de quitter l’entreprise pour lancer sa propre entreprise, selon LinkedIn. L'économiste a créé le site web InvestAlert.ai, qui propose un outil de gestion du risque de portefeuille. Par le passé, Jacques Cailloux a occupé le poste d'économiste en chef pour l’Europe chez Nomura (2012-2015) et à la Royal Bank of Scotland (2006-2012). Il a également siégé au sein du Conseil d’analyse économique entre 2012 et 2015.