L’AMF a autorisé 100 nouveaux fonds européens au premier trimestre 2023

L’Autorité des marchés financiers a autorisé la commercialisation de 100 nouveaux fonds européens au cours du premier trimestre 2023 selon le décompte de L’Agefi, établi sur la base des informations disponibles dans la base Geco du régulateur. Pour comparaison, l’AMF en avait autorisé 163 au cours du premier trimestre 2022. Sur ces 100 fonds, 30 étaient des fonds indiciels cotés (ETF), soit près d’un produit sur trois.

En outre, quelque 43 fonds européens sur les 100 autorisés comportaient, dans leur intitulé, au moins une mention faisant référence à la durabilité, à la transition énergétique, au climat, aux objectifs de développement durable ou à un des trois piliers de l’extra-financier (environnemental, social, gouvernance).

Amundi, avec 12 fonds européens autorisés pour commercialisation sur le marché français sur le trimestre, a été le gestionnaire avec le plus grand nombre de fonds autorisés devant DWS (11 fonds) et Van Eck (7 fonds). Invesco, JP Morgan, Fidelity, ABN Amro, AllianceBernstein, Mercer, Vontobel, CPR, Wellington Management et BNP Paribas AM ont également enregistré plus d’un fonds au cours du premier trimestre 2023.

Quatre nouveaux gérants s’attaquent au marché français

Au total, quelque 7.935 fonds européens étaient autorisés pour commercialisation par l’AMF à fin mars 2023. Parmi les récents entrants sur le marché français figurent notamment le gérant américain Smead Capital Management, qui a enregistré une stratégie value sur les actions américaines, et le gérant britannique Arcus Investment dont le fonds long-only sur les actions japonaises a été autorisé par l’AMF. Tous deux ont vu leurs fonds Ucits être autorisés fin mars.

La société de gestion britannique Leadenhall Capital Partners s’est, elle, lancée début mars sur le marché français avec son fonds investi en obligations catastrophe. Le gestionnaire australien Maple-Brown Abbott a lui aussi enregistré son premier fonds en France, une stratégie sur les sociétés d’infrastructures cotées.

L’AMF a par ailleurs agréé 10 OPCVM de droit français, une Sicav et neuf fonds commun de placement, durant le premier trimestre 2023, ainsi qu’un fonds d’investissement alternatif (FIA).