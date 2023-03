L’agrément de C&M Finances en cours de retrait

L’agrément de société de gestion de portefeuille de C&M Finances est actuellement en cours de retrait, a appris NewsManagers. La demande a été déposée par le gestionnaire auprès de l’Autorité des marchés financiers après une assemblée générale s'étant tenue le 12 janvier dernier. C&M Finances, créée en 2000 par Jean-Pierre Chiarla et Franck Missera et agréée en avril 2000, avait cédé sa branche d’activité de société de gestion de fonds OPCVM et ses clients en octobre 2018 pour un million d’euros. Elle comptait à l’origine Vega Finance, devenu ensuite Compagnie 1818 puis Banque Privée 1818, parmi ses actionnaires.Jean-Pierre Chiarla, décédé en mars 2022, en était devenu l’unique actionnaire. Selon un document consulté par NewsManagers, l’objet de la société a été transformé. Il comprend notamment l’acquisition et la détention de tous titres de participation ou de placement, parts et actions de toutes autres sociétés et généralement de toutes valeurs mobilière ainsi que toute activité de gestion patrimoniale.