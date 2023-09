La SEC poursuit le conseiller en investissement d’un ancien officiel russe

Le régulateur américain des marchés financiers, Securities & Exchange Commission (SEC), a annoncé, ce mardi, des poursuites judiciaires à l’encontre de Concord Management et de son dirigeant Michael Matlin. La SEC les accuse d’avoir opéré en tant que conseillers en investissement d’un ancien «riche officiel» russe avec d’importantes connexions sur le plan politique en Russie. Selon le New York Times, il s’agirait du milliardaire Roman Abramovitch, ancien propriétaire du club de football de Chelsea, mais cette information n’a pas été confirmée.

Depuis 2012, au moins, et jusqu’en 2022, Concord Management et son dirigeant ont investi 7,2 milliards de dollars dans 112 hedge funds et fonds de private equity différents pour le compte de ce client russe alors qu’ils n’avaient aucune autorisation officielle pour le faire, n’étant pas enregistrés pour ce type de services aux Etats-Unis. D’après la plainte déposée par la SEC devant un tribunal de New York, Michael Matlin et le client russe de Concord avaient attiré l’attention du Royaume-Uni et de l’Union européenne après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en mars 2022. Les encours du client en question avaient été gelés. Un mois avant, Concord Management et son dirigeant avaient tenté d’aider leur client russe à vendre son portefeuille d’instruments financiers et à retirer ses investissements des fonds concernés.

«Nous alléguons que Concord a fait fi des exigences d’enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières pendant plus de dix ans, gagnant plus de 80 millions de dollars pour avoir fourni des conseils d’investissement à son client milliardaire pendant cette période», a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division chargée de l’application des lois.