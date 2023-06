La SEC inflige une amende 9 millions de dollars à Pimco

La Securities and Exchange Commission a annoncé ce 16 juin que le gérant d’actifs Pacific Investment Management Company LLC (Pimco) avait accepté de payer une amende de 9 millions de dollars (8,2 millions d’euros) pour mettre fin à deux actions en justice distinctes.

La première concerne le fonds Pimco Global Stocks Plus & Income Fund. L’enquête de la SEC avait permis de découvrir que la société de gestion n’avait pas déclaré aux porteurs de parts des informations concernant l’utilisation de swaps de taux d’intérêt et l’impact significatif de ces outils sur le dividende du fonds.

Pour le second cas, la SEC avait constaté que, d’avril 2011 à novembre 2017, Pimco n’avait pas renoncé à environ 27 millions de dollars de frais de conseil, comme l’exigeait son accord avec le véhicule Pimco All Asset All Authority Fund, un fonds de fonds maison. De même, jusqu’en 2018 au moins, Pimco ne disposait pas de politiques et de procédures écrites adéquates concernant sa surveillance des calculs des frais de conseil et des dispenses de frais connexes. La société de gestion a depuis versé aux investisseurs les 27 millions de dollars de frais qui auraient dû être annulés, ajustés de la performance et des intérêts, a précisé le régulateur américain.