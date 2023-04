La SEC demande une plus grande surveillance des hedge funds

Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission, a déclaré dans une interview au Financial Times qu’apprivoiser les risques des hedge funds et autres institutions financières non bancaires était désormais « plus important que jamais ». Il a ajouté qu’il voulait une meilleure compréhension de la manière dont les paris de ces gérants d’actifs (souvent avec un fort effet de levier) pouvaient s’étendre à d’autres classes d’actifs et à l’économie. Cela intervient après les turbulences sur le marché des obligations gouvernementales américaines le mois dernier, dans le sillage de la faillite de la Silicon Valley Bank. « À la mi-mars, les rendements des bons du Trésor ont connu, en l’espace de trois jours, une évolution plus importante qu’ils ne l’avaient fait en 35 ans », a-t-il déclaré. « Lorsque cela se produit, il convient, en tant qu’autorité de régulation des marchés financiers, de discuter avec les gens et de voir si ce risque se propage ».