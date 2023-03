La gestion d’actifs espagnole table sur une hausse d’encours de 8,3% en 2023

Retrouver un volume d’encours supérieur à 600 milliards d’euros. C’est le cap espéré pour les fonds d’investissement collectifs distribués en Espagne dans leur ensemble à horizon décembre 2023 par l’association espagnole des professionnels de la gestion d’actifs, Inverco. Dans son rapport annuelpublié ce mardi, Inverco estime à 568,7 milliards d’euros le patrimoine total des fonds d’investissement collectifs distribués en Espagne à fin 2022. Dans le détail, quelque 306,5 milliards d’euros sont gérés par les fonds domestiques (fonds immobiliers inclus), 245 milliards par les fonds internationaux et 17,2 milliards par les Sicav, y compris immobilières. Le montant total est en repli de 10,4% par rapport à fin 2021 consécutivement à une année 2022 tourmentée pour les marchés si l’on exclut le quatrième trimestre mais reste supérieur au montant enregistré fin 2020. Inverco prédit que pour 2023, les fonds d’investissement distribués en Espagne devraient voir leurs encours grossir de 8,3% - soit de 47,3 milliards d’euros - pour atteindre 616 milliards d’euros au 31 décembre 2023. L’association table sur des augmentations respectives de 9,6% et de 10,2% des encours des fonds d’investissement collectifs domestiques et internationaux. Selon ses projections, les premiers termineraient ainsi l’année à 336 milliards d’euros d’encours (+29,5 milliards d’euros) et les seconds à 270 milliards d’euros d’encours (+25 milliards d’euros). «Les fonds d’investissement domestiques ont intensifié la tendance des derniers mois de 2022 en commençant 2023 par une collecte nette de plus de trois milliards d’euros, poursuivant une série de 27 mois consécutifs d’entrées nettes. Nous nous attendons à ce que cette performance se poursuive au cours de l’année, peut-être pas avec la même intensité, mais cela devrait nous permettre de clôturer l’année 2023 avec des souscriptions nettes. Ceci, ajouté à la réévaluation des actifs du portefeuille due à l’effet marché, devrait situer la croissance des fonds domestiques autour de 9,6%», souligne Inverco à propos des fonds espagnols. A l’inverse, les Sicav traditionnelles devraient voir leur patrimoine s’effondrer de 44,4% à 9 milliards d’euros, d’après les estimations d’Inverco, subissant encore les amendements contraignants et transitoires introduits dans la loi espagnole sur le régime fiscal des Sicav locales en 2021. Ce régime transitoire, qui a entraîné la dissolution d’un très grand nombre de Sicav locales, cessera en juin 2023.