La gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale collecte 3Md€ en 2022

La gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale a affiché une collecte nette de 3 milliards d’euros en 2022. Pour la première fois, ce pôle inclut le groupe La Française, en plus de Crédit Mutuel Investment Managers. Cela fait suite à l’intégration de Crédit Mutuel Nord Europe au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale le 1er janvier 2022. Crédit Mutuel IM fédère sept entités de gestion, tandis que La Française en rassemble quatre ainsi qu’une plate-forme de distribution. Cette collecte a été réalisée malgré des rachats nets de 3,6 milliards d’euros subis par les fonds monétaire, activité importante pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Les encours représentent 33,6 milliards d’euros. Les fonds actions ont drainé 550 millions d’euros. Côté obligataire, Crédit Mutuel note que les fonds à échéance CM-AM Obli IG 2025 et CM-AM High Yield 2026 ont attiré 1 milliard d’euros, portant l’encours géré des fonds obligataires à plus de 10 milliards d’euros. La Française Real Estate Managers a enregistré des souscriptions nettes de 2,2 milliards d’euros, et ses encours ont atteint 32,7 milliards d’euros. La dette privée, proposée par CIC Private Debt, a levé 200 millions d’euros, portant l’encours à 2,9 milliards. Au total, les encours de ce pôle de gestion d’actifs élargi représentent 166 milliards d’euros.