La Française REM nomme un duo à sa direction générale

La Française Real Estate Managers (REM) nomme Thierry Molton et Guillaume Allard à la direction générale de la société de gestion, à compter de début avril 2023. Le duo succède à Marc-Olivier Penin.

Thierry Molton sera nommé directeur général de La Française REM, en charge des actifs immobiliers grand public, incluant les activités d’investissement, d’asset management (y compris technique et locatif) et de cessions d’immeubles pour l’ensemble des classes d’actifs.

Thierry Molton a rejoint La Française Real Estate Managers en 2008, d’abord en tant que directeur des Etudes et Portefeuilles Immobiliers puis en qualité de directeur de l’Asset Management. Il est actuellement directeur des Actifs Immobilier Entreprise de La Française Real Estate Managers, poste qu’il occupe depuis 2020.

Guillaume Allard sera nommé directeur général adjoint de La Française REM, en charge des Fonds et Finances Grand Public (volet « Financier »), incluant notamment le fund management, les financements immobiliers, la comptabilité (fonds et immeubles), le reporting et la communication financière des produits immobiliers.

Il a rejoint La Française Real Estate Managers en 2011, d’abord comme gérant de portefeuille immobilier puis en tant que gérant de fonds immobilier. En 2017, il est promu Directeur Fund Management SCPI. Guillaume occupe la fonction de Directeur Finances Fonds Retails depuis 2021.

Le duo se verra confier la codirection du pôle « Grand Public » de La Française REM, en charge de l’offre immobilière à destination des clients particuliers, incluant notamment les Sociétés Civiles de Placement Immobilier et l’offre développée en unités de compte à destination des assureurs. Le pôle « Institutionnel, France et International » de La Française REM reste sous la direction de David Rendall.

« Marc-Olivier Penin aura accompagné La Française REM pendant plus de 20 ans dans l’expansion de son expertise en immobilier sur le pôle « grand public » et je tiens à le remercier pour son engagement tout au long de ces années. D’un trio opérationnel – Thierry, Guillaume et Marc-Olivier, ayant collaboré de longue date ensemble notamment sur les solutions immobilières novatrices comme les unités de compte – nous passerons, avec cette nouvelle gouvernance, à un tandem qui me rapportera en direct et qui a toute ma confiance pour assurer la continuité dans la qualité de l’offre immobilière à destination de la clientèle grand public », commente Philippe Depoux, président de La Française Real Estate Managers.