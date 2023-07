La FCA reporte d’un trimestre son règlement SDR sur la finance durable

La Financial Conduct Authority (FCA) vient d’annoncer ce 17 juillet sa décision de reporter d’un trimestre la publication des règles finales de la réglementation Sustainability Disclosure Requirements (SDR). Cette dernière est la version britannique du règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), une démarche de transparence des critères de durabilités des fonds d’investissement.

Initialement prévue pour le premier semestre 2023 et reportée déjà une fois au troisième trimestre, la publication de ce « policy statement » n’aboutira qu’au quatrième trimestre, selon une annonce jointe de la part de la FCA et de la Banque d’Angleterre. « Ces changements politiques aideront le secteur britannique de la gestion d’actifs à prospérer en établissant des normes qui améliorent l’information sur la durabilité à laquelle les consommateurs ont accès », a indiqué un communiqué.

La règlementation SDR vise à s’attaquer au greenwashing dans l’industrie de la gestion d’actifs, en améliorant la transparence concernant les critères de durabilité des fonds. Les gérants pourraient devoir classifier leurs fonds dans l’une de ces trois catégories :

- « Sustainable focus », qui demande un alignement de 70% des actifs du portefeuille sur un standard crédible de durabilité en matière de l’environnement ou les aspects sociaux,

- « Sustainable Improvers », pour les fonds ayant un objectif de livrer des améliorations mesurables concernant la durabilité de leurs investissements,

- et « Sustainable Impact », qui regroupe des fonds visant un impact environnemental ou social concret démontré auprès des métriques crédibles.

Les sociétés de gestion doivent également fournir des preuves pour expliquer leurs classifications.

Le report d’un trimestre de la publication des règles finales laisse l’industrie de la gestion d’actifs dans l’expectative. James Alexander, directeur général de l’association UKSIF (UK Sustainable Investment Forum), a exprimé sa déception face à ce nouveau report. « Nous devons publier et mettre en œuvre ces règlements dès que possible afin de renforcer la confiance du marché dans les produits durables et de donner au secteur des certitudes sur la manière dont la SDR va fonctionner », a-t-il commenté sur sa page LinkedIn.

