La FCA interroge les plateformes sur leur offre de fonds d’Odey

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni cuisine les plateformes d’investissement, notamment AJ Bell, Hargreaves Lansdown et Halifax, sur le fait qu’elles continuent à proposer des fonds d’Odey Asset Management aux particuliers, rapporte le Financial Times.

La FCA a contacté les plateformes d’investissement ce mois-ci au sujet de la poursuite de leur offre de fonds d’Odey, ou de Brook, le nom donné aux fonds gérés par d’autres associés d’Odey Asset Management, dont Oliver Kelton et James Hanbury, selon l’article de jeudi, qui cite des sources proches du dossier.

Le régulateur a demandé aux plateformes d’investissement d’expliquer en quoi le fait de continuer à proposer les fonds était dans le meilleur intérêt de leurs clients, compte tenu des problèmes rencontrés par l’entreprise.

