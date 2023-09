La FCA consulte sur ses futures règles diversité et inclusion dans le secteur financier

Le régulateur britannique des marchés financiers, la Financial Conduct Authority (FCA), a initié, lundi 25 septembre, une consultation publique sur les futures règles envisagées en matière de diversité et inclusion dans le secteur financier au Royaume-Uni. Ses propositions visent à mieux intégrer les considérations relatives aux mauvaises conduites ne relevant pas du financier au sein des évaluations d’aptitude et d’éthique du personnel ainsi que dans les règles de conduites des entreprises.

A lire aussi:

La FCA entend exiger des entreprises du secteur financier qu’elles communiquent chaque année, outre leur nombre de salariés, diverses données au sujet de la diversité et de l’inclusion. Elle propose que ces firmes établissent et mettent en œuvre une stratégie en la matière, qu’elles déterminent et appliquent des objectifs de diversité. Le tout en reconnaissant le manque de diversité et d’inclusion comme un risque non-financier pour leurs activités. La FCA précise que ces règles dépendront de facteurs tels que la taille des entreprises. Les compagnies avec moins de 251 salariés seront exemptes de plusieurs obligations.

A lire aussi:

La FCA propose entre autres d’introduire la fourniture d’un rapport par les sociétés du secteur financier, contenant des données collectées à la fois sur une base obligatoire et sur une base volontaire. Parmi les données obligatoires, le régulateur envisage de demander des informations sur l’âge, l’origine ethnique, le sexe/genre (qui peuvent aussi être collectées sur une base volontaire), l’orientation sexuelle, la religion et les possibles handicaps ou problèmes de santé. Concernant les données collectées sur une base volontaire, celles-ci engloberaient les responsabilités parentales, les charges familiales, l’identité de genre et le milieu socio-économique.

A lire aussi:

A lire aussi: