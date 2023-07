La FCA confirme son enquête sur Odey AM

La Financial Conduct Authority a confirmé qu’elle enquêtait sur Odey Asset Management et son fondateur pour la première fois, rapporte le Financial Times. Dans une lettre au Treasury select committee publiée mercredi, le directeur général de la FCA, Nikhil Rathi, a indiqué que « dans les circonstances exceptionnelles de cette affaire, il est nécessaire et approprié de confirmer au comité que la FCA est en train de mener des enquêtes à la fois sur Monsieur Crispin Odey et Odey Asset Management LLP ». L’enquête se concentre sur « les allégations selon lesquelles il a limogé le comité exécutif d’OAM dans un objectif inapproprié ».

