La directrice général de JOHCM s’en va après une réorganisation

Alexandra Altinger, la directrice générale de JO Hambro Capital Management pour le Royaume-Uni, l’Europe et l’Asie, va quitter fin août la société à la suite d’un remaniement de l'équipe dirigeante par sa maison mère, Perpetual Group. Elle dirigeait les activités de la société en Europe et au Royaume-Uni depuis quatre ans.

Le département continuera à être géré par son comité exécutif, qui sera assisté par Clare Forster, qui a rejoint JOHCM en janvier et vient d’être nommée responsable mondiale de la gestion des activités et de l’exécution stratégique. L’intéressée, qui a aussi précédemment travaillé chez Janus Henderson, GAM et Jupiter, dirigera le comité exécutif de JOHCM. Elle sera également responsable de la coordination, de la hiérarchisation et de la mise en œuvre des activités commerciales dans le domaine de la gestion d’actifs, afin de garantir une exécution stratégique efficace.

Ces changements interviennent alors que Perpetual, le propriétaire de JOHCM, a annoncé la création d’une nouvelle équipe de direction pour la gestion d’actifs à l’échelle mondiale, après une période d’intégration de sept mois et la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de groupe. Perpetual a acquis il y a un an Pendal, la maison mère de JO Hambro Capital Management.

Selon le groupe, la nouvelle orientation « met l’accent sur la simplification dans toutes les activités, tout en exploitant les avantages d’un modèle multi-boutique mondial et d’une équipe de distribution mondiale dans le domaine de la gestion d’actifs ».

A lire aussi:

Les activités régionales actuelles de gestion d’actifs seront réunies pour former un département mondial dirigé par un nouveau poste de directeur général de la gestion d’actifs. Rob Adams, le directeur général de Perpetual Group, prendra la direction générale de l’asset management.

Pour l'épauler, deux nouveaux postes ont été créés au sein de l'équipe de direction de la gestion d’actifs, dont celui de Claire Forster. Le second poste de responsable mondial de la stratégie d’investissement sera temporairement occupé par Graham Kitchen, actuellement président des entités Trillium et Perpetual au Royaume-Uni, en attendant qu’un candidat permanent soit trouvé.

Il n’y aura pas d’autres changements au sein du comité exécutif de J O Hambro Capital Management. Andrew Parry restera directeur des investissements. Les équipes d’investissement, les processus et l’autonomie d’investissement resteront totalement inchangés.