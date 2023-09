La Commission européenne et l’OCDE publient un cadre de compétences pour l’éducation financière des enfants

A partir de quel âge doit-on parler aux enfants de fonds d’investissement et de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ? Entre 11 et 15 ans selon la Commission européenne et le réseau international pour l’éducation financière de l’Organisation de coopération et développement économique (OCDE) qui ont publié un cadre de compétences conjoint pour l’éducation financière des mineurs, mercredi 27 septembre.

Comme les enfants ont accès de plus en plus tôt à l’argent et aux services financiers (en particulier en ligne), la Commission européenne et l’OCDE désirent leur faire prendre de bonnes habitudes en amont en matière de finance et d’épargne.

Le cadre de compétences répond à quatre objectifs : être capable de gérer efficacement de l’argent à court et long-terme, de prendre des décisions financières avisées et informées en connaissant leurs conséquences, avoir une compréhension basique du monde économique et financier, et enfin être préparé à la vie économique et financière des adultes.

Les compétences, savoirs et autres attitudes à apprendre pour les enfants ont été répartis sur trois classes d’âges : 6-10 ans, 11-15 ans et 16-18 ans. Quatre types de contenus sont définis sur plus de 230 points par tranche d'âge, à savoir l’argent et les transactions, la planification et la gestion des finances, le risque et la récompense (couple rendement-risque) et enfin l’univers de la finance. Les deux institutions précisent que le cadre de compétences pour enfants n’inclut que des compétences basiques liées à la finance durable « en raison de sa complexité relative ». « Les enfants devraient, par exemple, être capable de comprendre comment un comportement d’acheteur affecte l’environnement et comment les aspects ESG sont liés aux problématiques financières », ajoutent-elles.

C’est entre 11 et 15 ans que la Commission européenne et l’OCDE prévoient entre autres d’éveiller les consciences sur ce que sont les marchés financiers et de commencer à identifier classes d’actifs et fonds d’investissement. Entre 16 et 18 ans, le cadre prévoit que les mineurs comprennent les différences, principales caractéristiques, risques, frais et traitements fiscaux des différents actifs (actions, obligations, fonds, immobilier, matières premières, etc). C’est aussi à cet âge que les mineurs seront censés maîtriser le calcul d’un retour sur investissement et savoir surveiller leurs investissements mais aussi identifier les avantages et inconvénients des pensions publiques et privées.

Les sources de risques, elles, seront abordées entre 6 et 10 ans mais les risques financiers ne seront évoqués que dans les deux tranches suivantes. Cependant, entre 6 et 10 ans, les enfants européens devront déjà savoir distinguer les différents services et produits fournis par les institutions financières. Ce n’est qu’à partir de 11 ans néanmoins qu’ils seront censés commencer à comprendre qui sont les gérants d’actifs et ce qu’ils font. Et qu’à partir de 16 ans, qu’ils découvriront le concept d’éco-blanchiment (greenwashing)…