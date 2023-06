La co-responsable de la gestion de fortune d’UBS en Asie voit son périmètre s’élargir

UBS Asia Pacifique a confié des responsabilités supplémentaires à Amy Lo, coresponsable de la gestion de fortune pour Hong Kong, l’Asie du Nord et la Chine Continentale. Elle sera désormais présidente de la branche Global Wealth Management pour l’Asie. Au sein de ces nouvelles fonctions, elle sera responsable des clients clés ainsi que du développement stratégique et de la gestion réglementaire. Cette nomination s’intègre dans le cadre d’une plus vaste réorganisation en raison de l’acquisition de Credit Suisse par UBS, selon Reuters.

La direction se réorganise

La société de gestion suisse a également nommé Jin Yee Young en tant que co-responsable de l’activité en Asie-Pacifique à partir du 29 juin. Elle arrive de Deutsche Bank, où elle était directrice de la banque privée internationale pour l’Asie Pacifique depuis janvier 2023. Elle a auparavant travaillé chez Credit Suisse pendant près de 20 ans, dernièrement comme directrice adjointe de la division de la gestion de fortune en Asie Pacifique.

Benjamin Cavalli, directeur de la gestion de fortune en Asie Pacifique chez Credit Suisse, sera chargé des clients stratégiques en tant que directeur de l’équipe de la gestion de fortune dans cette région, à partir du 3 juillet.

August Hatecke, jusqu’ici co-responsable de la gestion de fortune avec Amy Lo, dirigera l’activité mondiale de la gestion de fortune en Suisse.

Parallèlement, Raymond Yin, directeur de la gestion d’actifs en Asie, continuera à diriger cette division. Huang Min, qui occupait le même poste chez Credit Suisse, lui, deviendra directeur de la couverture clientèle en Chine chez UBS AM.

A lire aussi: