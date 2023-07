La Chine réfléchit à lever les limites capitalistiques dans les sociétés de gestion

Le nouveau gendarme financier chinois, la NAFR (National Administration of Financial Regulation), vient de publier un projet de loi afin d’assouplir les règles en matière d’investissements étrangers dans les activités de gestion d’actifs dans le pays, selon Reuters.

Le projet de loi, ouvert à la consultation publique jusqu’au 21 août, propose de supprimer les restrictions interdisant aux institutions non-financières étrangères d’investir dans des sociétés de gestion. Il prévoit notamment la suppression de l’exigence d’actifs totaux pour les institutions financières étrangères, qui souhaitent investir dans des sociétés de gestion.

Par ailleurs, le projet de loi propose d’autoriser les entreprises multinationales à initier directement la création de sociétés financières financées par l’étranger.

Le gouvernement chinois mène actuellement une réforme de son industrie financière, en créant un nouveau régulateur financier le NAFR le 18 mai dernier. Cette entité sera chargée du renforcement de la réforme structurelle de la réglementation financière, et d’améliorer la réglementation financière actuelle du pays, selon un communiqué de presse. Elle remplacera la China Banking and Insurance Regulatory Commission. Cette dernière a supervisé jusqu’ici les banques commerciales et les assureurs. Le NAFR reprendra également certaines responsabilités de la People’s Bank of China ainsi que le régulateur des marchés financiers, le CSRC (China Securities Regulatory Commission), notamment la gestion de holdings financiers et la protection des droits des investisseurs et des consommateurs de produits financiers.

