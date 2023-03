La Bourse de Turquie suspend les cotations en raison du séisme

L’opérateur boursier turc a suspendu les cotations mercredi pour la première fois en 24 ans, après que l’indice phare a chuté de plus de 16% à la suite du séisme qui a endeuillé le sud-est du pays et la Syrie. Le Borsa Istanbul 100 Index avait cédé 1,35% lundi au terme d’une séance très volatile, avant de plonger de 8,6% mardi, séance durant laquelle la Bourse a levé les coupe-circuits mis en place la veille pour éviter la panique. Il abandonnait plus de 7% encore mercredi avant l’annonce de la suspension.

La chute du marché s’expliquerait notamment par un mouvement de panique des investisseurs particuliers, actifs sur les actions car celles-ci offrent une protection contre l’inflation très élevée (plus de 85% en 2022) du pays. En 1999, à la suite d’un autre séisme majeur, la cotation des actions turques avait été suspendue une semaine.

Le bilan des victimes des tremblements de terre survenus tôt lundi dans le sud de la Turquie s'élevait mercredi matin à 7.108 morts, selon l’autorité de gestion des catastrophes. Dans la Syrie voisine, déjà dévastée par plus de 11 ans de guerre, le bilan officiel a grimpé à plus de 2.500 morts dans la nuit, selon le gouvernement syrien et un service de secours opérant dans le Nord-Ouest tenu par les rebelles.