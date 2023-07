La Banque centrale d’Irlande évoque un risque systémique du secteur des fonds d’investissement

La Banque centrale d’Irlande estime que «dans certaines circonstances», le secteur de la gestion d’actifs peut revêtir des risques «d’importance systémique». C’est ce qu’elle soutient dans un communiqué invitant les parties prenantes du secteur à commenter un «discussion paper» sur la politique macroprudentielle qu’elle propose pour les fonds d’investissement. Elle cherche à devancer les discussions en cours au niveau international et européen sur les évolutions macroprudentielles à apporter au secteur des fonds pour éviter des risques systémiques tels que ceux qui ont touché le secteur bancaire ou de l’assurance.

«Le système financier évolue et il est important que le cadre réglementaire s’adapte également», commente Vasileios Madouros, sous-gouverneur chargé de la stabilité monétaire et financière. Dans son document, la Banque centrale d’Irlande souligne notamment des problèmes de «coordination» lorsque des investisseurs veulent sortir d’un fonds peu liquide en cas de stress alors que les règles disent qu’il y a un avantage financier à sortir parmi les premiers. Cela peut entrainer un «run» pour la sortie des investisseurs.

Quadruplement de taille

Le secteur des fonds représentait environ 17% de tous les actifs financiers dans le monde en 2021. Depuis 2008 et la crise financière, sa taille a plus que quadruplé en passant de 18.000 milliards d’euros d’encours à 72.000 milliards. En Irlande, il a aussi été multiplié par quatre sur la période pour atteindre 6.300 milliards d’encours fin 2021. Le pays est aussi le plus grand centre financier européen pour les fonds monétaires (700 milliards d’euros d’encours fin 2022) et les fonds indiciels cotés (ETF - 900 milliards d’euros).

La Banque centrale d’Irlande estime que l’accroissement de l’intermédiation financière par le biais du secteur des fonds apporte de nombreux avantages et notamment celui de soutenir la croissance économique du pays. «Toutefois, comme toutes les formes d’intermédiation financière, les activités du secteur des fonds peuvent également comporter des risques qui, dans certaines circonstances, peuvent revêtir une importance systémique. Des épisodes récents, notamment le choc COVID-19, montrent que certaines cohortes au sein du secteur des fonds peuvent amplifier les chocs négatifs», écrit-elle.

Les commentaires sont ouverts jusqu’au 15 novembre 2023 et la Banque centrale d’Irlande prévoit de publier un compte-rendu des sujets portés à sa connaissance pour les partager avec les régulateurs.