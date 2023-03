Jupiter enregistre sa cinquième décollecte annuelle

Encore une mauvaise année pour Jupiter Fund Management. La société de gestion britannique a accusé des rachats nets de 3,5 milliards de livres en 2022, malgré une collecte brute de 15,1 milliards de livres. Il s’agit de sa cinquième année consécutive de décollecte. Ses encours ont fondu de 10 milliards de livres à 50,2 milliards de livres à fin décembre 2022. Cela a conduit à un recul des revenus nets de 30 %. Et le bénéfice sous-jacent avant impôts a chuté de 64% sur un an, à 77,6 millions de livres, contre 216,7 millions de livres en 2021. Matthew Beesley, le directeur général de Jupiter depuis juin dernier, a reconnu que 2022 a été une année difficile. Mais il note que la société a enregistré un bon second semestre, avec une collecte positive, ce qui n’était plus arrivé depuis 2017. Depuis son arrivée, Matthew Beesley a entrepris de réorganiser la société. Cela se traduit par une réduction des effectifs de 15 % et une simplification du management.Dans le même temps, Jupiter rationalise sa gamme de fonds. Une fois que tous les changements auront été mis en place courant 2023, la société aura réduit le nombre de ses fonds de 25 %. Cela ne concernera toutefois que 4 % des encours et les rachats consécutifs à ces changements sont estimés à environ 140 millions de livres. Parallèlement, la société veut enrichir son offre, notamment avec une gamme de fonds thématique qui sera lancée cette année.Pour croître, Jupiter compte aussi poursuivre son développement à l’international, dans certaines zones bien choisies, comme l’Italie et l’Allemagne, et auprès des clients institutionnels.