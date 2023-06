JP Morgan nomme un responsable pour Singapour et l’Asie du Sud-Est

La banque privée de JP Morgan vient de promouvoir Paul Thompson, jusqu’ici directeur pour Hong Kong et les Philippines, au poste de responsable de Singapour et de l’Asie du Sud-Est, selon Finews.asia. Basé actuellement à Hong Kong, il s’installera à Singapour pour ce poste. Il sera rattaché à Kam Shing Kwang, directeur général pour l’Asie. Il succédera James Wey, qui partira en septembre, après avoir assuré une transition des responsabilités.

Paul Thompson travaille chez JP Morgan depuis 2000, et a rejoint l’équipe de la banque privée en 2004 comme analyste de portefeuille. Il a occupé plusieurs postes au sein de cette division, dont celui de directeur de l’équipe d’investissement pour l’activité à Hong Kong et aux Philippines, et celui de responsable de l’équipe de sponsoring des marchés thaïlandais et philippins.