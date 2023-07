JP Morgan AM nomme un directeur de la distribution aux clients fortunés en Australie et en Nouvelle-Zélande

JP Morgan Asset Management, la filiale de gestion d’actifs de la banque éponyme, a annoncé la nomination d’Aaron Russell au poste nouvellement créé de directeur de la distribution auprès des clients high-net-worth en Australie et en Nouvelle-Zélande. Basé à Sydney, il sera rattaché à Mark Carlile, directeur de la distribution wholesale pour ces régions.

Aaron Russell arrive de Perpetual Asset Management, où il était directeur de l’activité wholesale australienne depuis 2016. Au sein de ce poste, il gérait l’équipe de distribution auprès des banques privées, des multi-family offices et des clients fortunés. Il a rejoint Perpetual AM en 2015 comme responsable commercial. Auparavant, il a été directeur commercial pour la gestion privée en Australie chez Nikko AM entre 2011 et 2015. Il a également travaillé comme responsable du développement commercial chez Vanguard Investments Australia de 2009 à 2011 et chez MLC entre 2005 et 2009.

JP Morgan AM gérait 2.670 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 mars 2023.