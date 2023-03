JP Morgan AM choisit le successeur d’Olivier Paquier

Le gestionnaire d’actifs américain JP Morgan Asset Management a promu Travis Spence à la tête de son équipe de distribution de fonds indiciels cotés (ETF) en Europe, au Moyen-Orient et en Asie (EMEA),rapporte le média ETF Stream. Rattaché à Patrick Thomson, directeur général EMEA de JP Morgan AM, il succède à Olivier Paquier devenu responsable mondial de la distribution ETF d’Axa IM en janvier. Travis Spence évolue au sein de JP Morgan Asset Management depuis 2004. Il avait rejoint la firme en tant que responsable de la liquidité pour la région Asie-Pacifique et occupait, ces derniers mois, les fonctions de responsable mondial des spécialistes en investissements obligataires, de devises et de matières premières.